Ізраїльська армія продовжила обстріли півдня Лівану — Anadolu Agency

Ізраїльська армія продовжила операції та артилерійські обстріли на півдні Лівану, попри рамкову угоду між Ліваном та Ізраїлем, досягнуту в червні за посередництва США. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ліванське державне Національне інформаційне агентство.

Операції та обстріли

За даними агентства, ізраїльські військові провели операцію з демонтажу в Бані-Хаяні. Подробиць про її характер не повідомляли. Також армія проводила пошукові операції в Хіамі, у районі Марджаюн, а артилерія обстріляла околиці Ваді-ель-Худжайр у регіоні Джабаль-Аміль.

Уночі під періодичний артилерійський вогонь потрапили околиці Бараачіта в районі Бінт-Джбейль і Ваді-Зібкін. У п’ятницю ввечері ізраїльська артилерія також обстріляла район Аль-Арайєш між містами Харіс і Хадата. Поблизу Мансурі та Бают-ес-Саяд, на південь від Тіра, ізраїльські сили вели вогонь із великокаліберних кулеметів та застосовували артилерію.

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Умови рамкової угоди

Червнева домовленість передбачає поступове виведення ізраїльських військ з окупованої ліванської території в обмін на розгортання ліванської армії та перебрання нею відповідальності за безпеку в цих районах.

Міністерство охорони здоров’я Лівану повідомило, що від 2 березня внаслідок ізраїльських атак загинули 4 390 людей, ще 12 429 дістали поранення станом на 5 листопада. Anadolu Agency також зазначає, що Ізраїль продовжує утримувати райони на півдні Лівану, зокрема позиції, зайняті десятиліття тому, а також території, захоплені під час війни 2023–2024 років.

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