Ізраїльська державна оборонна компанія Tomer провела перше інституційне розміщення облігацій і залучила 600 млн шекелів для розширення діяльності в нових оборонних напрямах. Одним із перших таких напрямів стане виробництво артилерійських боєприпасів, повідомляє Jerusalem Post.

Облігації випустили строком на 13 років із прив’язаною до індексу відсотковою ставкою 3,23%. Рейтингове агентство S&P Maalot присвоїло Tomer кредитний рейтинг AA+. Розміщенням керували Barak Leumi Underwriters та IBI.

Конкуренція на ринку боєприпасів

Вихід Tomer на виробництво артилерійських боєприпасів створює конкуренцію Elbit Systems, яка до цього була єдиним виробником артилерійських снарядів в Ізраїлі. Elbit отримала ці виробничі потужності після придбання Israel Military Industries у 2018 році.

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Tomer створили у 2018 році, відокремивши від Israel Military Industries перед придбанням цієї компанії Elbit. Міністерство оборони Ізраїлю ініціювало виокремлення через участь Tomer у секретних оборонних проєктах і прагнення зберегти стратегічні технології ракетних двигунів у державній власності.

Ракетні двигуни та повідомлення про контракти у США

Компанія виробляє системи ракетної тяги для ракетних, супутникових і протиракетних систем Israel Aerospace Industries та Elbit Systems. Серед згаданих систем — перехоплювачі Arrow, супутники Ofek, високоточна ракета Bar і ракети ППО Barak MX. Tomer має понад 1 000 працівників і розраховує завершити 2026 рік із продажами близько 850 млн шекелів, що більш ніж на 30% перевищить показник попереднього року.

За даними Haaretz, на які посилається Jerusalem Post, Tomer нібито уклала п’ятирічну угоду приблизно на 830 млн доларів щодо постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для армії США. Раніше The Intercept повідомляв, що Пентагон придбав у Tomer передові касетні боєприпаси приблизно на 200 млн доларів без відкритого конкурентного тендеру.

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