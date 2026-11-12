Ізраїльська поліція затримала чотирьох підозрюваних у нападі на Джалуд — Jerusalem Post

Ізраїльська поліція повідомила про затримання чотирьох підозрюваних у вересневому нападі в палестинському селі Джалуд на Західному березі річки Йордан. Під час спроби повернення членів родини Тубасі до своїх осель 28–29 вересня згоріли два будинки, а троє прикордонників дістали поранення. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на ізраїльську поліцію та матеріали судової справи.

Обмеження для двох підлітків

Двох затриманих віком 16 і 17 років, жителів Єрусалима та Нетівота, доправили до окружного суду Єрусалима. Їх звільнили з обмежувальними умовами, зокрема із забороною перебувати в цьому районі протягом 60 днів, повідомила поліція.

Ще двоє підозрюваних, віком 21 і 25 років, проживають у північній частині Західного берега. Вони залишалися під вартою та мали постати перед суддею. Розслідування насильства, нападів на силовиків і підпалів ведуть поліція округу Юдея і Самарія та служба безпеки Шин Бет. Правоохоронці заявили, що зібрали докази на місці події та опитали свідків.

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Попередня оцінка ремонту

Держава також поінформувала Високий суд справедливості, що відновлення двох спалених будинків родини Тубасі до стану, придатного для проживання, попередньо потребуватиме близько трьох місяців. Представник родини, палестинський представник зі зв’язків, інженер і представники Армії оборони Ізраїлю оглянули пошкодження; до військової делегації входив представник Цивільної адміністрації.

Будинок Тауфіка Швейкі, розташований поруч, згорів 24 жовтня після того, як там перебували ізраїльтяни. Армія оборони Ізраїлю заявила, що її військові прибули для евакуації ізраїльтян, коли почалася пожежа; причину займання розслідують. Фахівці ще не оглядали цей будинок.

За поданням держави, для безпечного повернення родин підготували план повторних операцій, щоб не допустити облаштування ізраїльтян у районі, а також мобільних патрулів. Повернення мешканців має відбутися під охороною після завершення ремонту.

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