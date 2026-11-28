Ізраїльська поліція у суботу заявила про затримання трьох підозрюваних після повідомлення про стрілянину в селі Ат-Тувані на Західному березі Йордану, на південь від Хеврона. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Затримані підозрювані

За інформацією поліції, серед затриманих є двоє чинних військовослужбовців та житель Тель-Авіва. У поліцейській заяві цих трьох осіб названо підозрюваними у справі, пов’язаній із повідомленням про стрілянину. Імена затриманих не названо.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поранення чоловіка

Поліція також повідомила, що під час інциденту палестинського чоловіка поранили в плече. Відомство не оприлюднило інших подробиць обставин стрілянини.

Подальше розслідування

За даними поліції, розслідування передадуть військовій поліції для подальшого розгляду. Строків передання матеріалів або інших деталей слідчих дій у повідомленні не вказано.

Читай нас у