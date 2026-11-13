Ізраїльська влада видала військовий наказ про видалення мигдальних дерев і дикої рослинності з 37,8 акра землі на окупованому Західному березі річки Йордан, у населених пунктах Дура та Таркумія в районі Хеврона. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на Палестинську комісію з протидії стіні та поселенням.

Ділянки в Дурі та Таркумії

За даними комісії, наказ 28 жовтня підписав командувач ізраїльських сил. Він стосується кількох місцевостей у Дурі, зокрема Тарса, Ваді-Хузема, Хірбет-Дейр-Саміт, Хірбет-Сабра, Джабаль-ас-Сааді та Хірбет-ад-Дейра, а також земель у Таркумії.

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Строки для власників землі

Власники земельних ділянок або особи, які ними управляють, повинні прибрати дерева та рослинність протягом семи днів від дати польової перевірки, запланованої ізраїльським органом зв’язку. Якщо вимогу не виконають, видалення можуть провести особи, уповноважені військовим командувачем. Заперечення проти наказу можна подати протягом семи днів від дати перевірки.

Комісія заявила, що видалення рослинності вздовж смуги завдовжки понад 7,5 кілометра зашкодить сільськогосподарській та екологічній цінності земель, а також засобам до існування фермерів. У комісії додали, що наказ не передбачає передачі права власності на землю, однак може завдати шкоди її власникам і сільськогосподарському характеру цих територій.

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