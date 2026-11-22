Ізраїльське місто Бат-Ям подало позов проти Ірану до окружного суду Єрусалима, вимагаючи 70 млн євро компенсації за шкоду, завдану міській інфраструктурі внаслідок ракетного удару по житловому району. Про це повідомляє Tagesschau.

Мер Бат-Яма Цвіка Брот заявив, що місто прагне притягнути Іран до відповідальності за наслідки атаки. За даними видання, для вручення позовної заяви представнику Ірану він їздив до Нью-Йорка.

Сотні родин не повернулися додому

Після удару по району на південь від Тель-Авіва було пошкоджено понад 100 будівель, а 22 з них мають знести. Понад 500 сімей досі не можуть повернутися до своїх помешкань. Держава оплачує людям проживання в готелях і оренду житла.

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Один із мешканців, Елі Їцхкіян, жив на дев’ятому поверсі десятиповерхового будинку, у який влучила ракета з приблизно 500 кг вибухівки. Він вижив у сміттєвій шахті будинку. За його словами, під час удару в приміщенні для сміття було дев’ятеро людей. Дев’ятеро його сусідів загинули, а сам будинок згодом знесли.

Рішення суду може відкрити шлях до інших позовів

Адвокатка Ніцана Лайтнер, яка представляє Бат-Ям у справі, вважає, що Іран навряд чи відреагує на позов. Водночас заочне рішення суду, за її словами, потенційно може дозволити використати кошти, які Ізраїль ще заборгував Ірану за давніми нафтовими угодами.

Лайтнер заявила, що перемога у справі може відкрити можливість для окремих позовів від інших постраждалих громадян і міст. Відновлення зруйнованого кварталу, за даними Tagesschau, може тривати роки: на місці будинку Їцхкіяна нову житлову вежу планують звести приблизно за сім років.

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