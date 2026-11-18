У Секторі Гази ізраїльські квадрокоптери скидали листівки, до яких прикріплювали невеликі пачки кави та цигарки. На листівках були номери WhatsApp і повідомлення із закликом звертатися по допомогу або надавати інформацію про ХАМАС та інші палестинські збройні угруповання; ці номери, як стверджується, належать ізраїльським службам безпеки, повідомляє The National.

Жителі повідомили про скидання таких матеріалів у місті Газа, Дейр-ель-Балаху та інших районах. На частині листівок були імена й фотографії палестинців, загиблих в ізраїльських атаках після початку війни у жовтні 2023 року, або тих, хто, як вважають, може залишатися цілями Ізраїлю.

Реакція жителів

35-річний продавець овочів Моамен Абу Аджва, який перемістився з міста Газа до Дейр-ель-Балаха, розповів, що дрони скидали листівки над міським ринком. За його словами, люди збирали їх переважно через прикріплені товари, а не через бажання зв’язуватися з ізраїльськими військовими.

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Абу Аджва назвав суперечливим поєднання обіцянок допомоги та закликів повідомляти про учасників палестинських збройних угруповань. Він заявив, що Ізраїль мав би допустити до Гази необхідні товари через прикордонні переходи, а не роздавати окремі предмети разом із вербувальними зверненнями.

Попередження служб безпеки

29-річний житель табору біженців Джабалія Амір Нофал сказав, що бачив листівки поблизу Аль-Сараї в місті Газа. За його словами, після того як люди забирали каву й цигарки, вони рвали або спалювали листівки та висміювали їхній зміст.

Палестинські органи безпеки застерегли жителів не телефонувати за вказаними номерами. Представник Служби внутрішньої безпеки Гази заявив, що подібні матеріали із цигарками, кавою або шоколадом скидали й раніше. За його твердженням, невелика кількість людей, які шукали гуманітарної допомоги, після таких контактів згодом була залучена до роботи на ізраїльську розвідку, спочатку не усвідомлюючи цього.

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