Ізраїльські медіа повідомили про наближення винищувачів до кордону Ірану — Anadolu Agency

Десятки ізраїльських винищувачів раніше цього тижня наблизилися до кордону Ірану під час операції вночі з понеділка на вівторок. Про це з посиланням на ізраїльський телеканал Channel 12 повідомляє Anadolu Agency.

Маршрут через Сирію та Ірак

За даними приватного ізраїльського телеканалу Channel 12, в операції брали участь десятки бойових літаків, яких супроводжували літаки-заправники Військово-повітряних сил Ізраїлю. Літаки пролетіли над територіями Сирії та Іраку, а після наближення до іранського кордону на дуже малу відстань повернулися до Ізраїлю.

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Версія про можливу відповідь Ірану

Американські джерела повідомили Channel 12, що ізраїльські військові могли розраховувати на відкриття вогню з боку іранських сил. За цією версією, така відповідь могла б стати підставою для початку атаки на Іран.

Повідомлення з'явилося на тлі посилення застережень Ізраїлю щодо можливого іранського нападу напередодні ізраїльських виборів, запланованих на 27 жовтня.

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