Ізраїльські сили не пропустили делегацію до Західного берега — The Guardian

На пункті пропуску в Йорданії ізраїльські сили не дозволили міжнародній делегації з 23 осіб, до якої увійшли британські політики, потрапити на Західний берег Йордану. Група прямувала на зустрічі з палестинськими дітьми, фермерами та представниками громадянського суспільства під час сезону збору оливок, повідомляє The Guardian.

Дев’ять годин на пункті пропуску

До складу делегації увійшли представники Франції, Іспанії, Люксембургу, Швейцарії, Греції, Нідерландів, Ірландії та США. Серед її учасників були депутат Палати громад Клайв Льюїс, депутатка Палати громад від Шотландської національної партії Лара Берд, депутатка парламенту Шотландії від Партії зелених Шотландії Кейт Невенс і колишній депутат Палати громад Сем Таррі.

Льюїс заявив, що учасників затримали, відвели вбік і допитували. За його словами, на людей кричали та запитували про мету в’їзду й те, як вони висвітлюють ситуацію. Таррі розповів, що делегацію дев’ять годин утримували на мосту Алленбі, також відомому як міст короля Хусейна, у Йорданії.

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Конгрес у Рамаллі та збір оливок

Делегати мали взяти участь у Другому Рамалльському конгресі Progressive International, організованому спільно з Університетом Бірзейт. Програма передбачала зустрічі з палестинськими науковцями, студентами та громадськими організаціями. Представниця Progressive International Лайла Хазайнех заявила, що група також прагнула долучитися до збору оливок і взаємодіяти з палестинськими громадами та установами.

Берд заявила, що приїхала підтримати палестинців, які, за її словами, зазнають нападів під час збирання врожаю на власній землі. Вона додала, що делегацію розвернули на кордоні без пояснення причин.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, у перші два тижні жовтня було зафіксовано щонайменше 160 нападів ізраїльських поселенців, пов’язаних зі збором оливок. The Guardian зазначає, що такі напади часто відбувалися за захисту або за участі ізраїльських сил. Посольство Ізраїлю попросили прокоментувати ситуацію.

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