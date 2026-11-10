Ізраїльські сили встановили блокпост у сирійській Кунейтрі — Anadolu Agency

Ізраїльські сили у вівторок увійшли до сільської місцевості провінції Кунейтра на півдні Сирії, встановили військовий блокпост біля в'їзду до міста Джабата-ель-Хашаб і перевіряли перехожих. Про це за повідомленням сирійського телеканалу Alikhbariah TV повідомляє Anadolu Agency.

Блокпост біля Джабата-ель-Хашаб

За даними Alikhbariah TV, ізраїльські сили облаштували блокпост на в'їзді до міста та перевіряли людей, які проходили через нього. Телеканал не навів даних про можливі затримання чи тривалість роботи блокпоста.

Днем раніше, у понеділок, ізраїльські сили, за повідомленнями сирійських медіа, просунулися до центральної частини сільської місцевості Кунейтри. Там вони встановили блокпост на дорозі біля перехрестя Расем-ель-Халабі та також перевіряли перехожих. У суботу Alikhbariah TV повідомляв про ще один блокпост на перехресті Аль-Кассарат у Джабата-ель-Хашаб.

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Стрілянина у напрямку журналістів

Сирійське державне агентство SANA заявило, що в понеділок ізраїльські сили відкрили вогонь у напрямку кількох журналістів, які документували, за формулюванням агентства, порушення з боку Ізраїлю в сільській місцевості Кунейтри. За даними SANA, ніхто не постраждав.

Агентство засудило стрілянину у напрямку одного зі своїх кореспондентів під час роботи, назвавши це «кричущим порушенням свободи преси». Сирія вважає неодноразові входи ізраїльських сил на південь країни порушенням Угоди про розмежування сил 1974 року та вимагає їхнього виведення зі своєї території.

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