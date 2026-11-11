Ізраїльські удари знищили табори переміщених осіб на південь від Гази — CBC

За повідомленням CBC, два ізраїльські військові удари знищили табори для переміщених осіб на південь від міста Газа. Відео, яке оприлюднив мовник, зафіксувало момент удару поблизу одного з цих таборів 10 листопада.

Послідовність подій

У матеріалі йдеться, що перед основним ударом мешканець табору отримав попереджувальний телефонний дзвінок. Після нього стався менший удар безпілотника, а згодом — основний удар поблизу табору.

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Кадри відео

У підписі до зображення CBC зазначив, що після ізраїльського військового удару горів намет у таборі для переміщених осіб неподалік міста Газа. Цей підпис супроводжує кадр, оприлюднений разом із відеосюжетом.

Назва відеоматеріалу CBC прямо вказує, що табори були знищені внаслідок двох ізраїльських військових ударів. Ролик триває 1 хвилину 17 секунд і був оприлюднений 11 листопада 2026 року як новинний відеосюжет.

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