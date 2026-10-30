Ізраїльські удари зруйнували два будинки у секторі Гази — Anadolu Agency

Ізраїльські авіаудари пізно ввечері у четвер зруйнували два житлові будинки на півночі та в центральній частині сектору Гази, Палестина. Десятки палестинських родин втратили прихисток, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на джерела й очевидців.

Евакуація в Сафатаві

Один з ударів зруйнував будинок у районі Сафатаві на північ від міста Газа. Перед атакою мешканців житлового кварталу попередили про необхідність евакуації.

За словами очевидців, одному з жителів зателефонували представники ізраїльської розвідки та наказали залишити житловий квартал поблизу опріснювальної станції Яссін. Людям дали лише кілька хвилин на евакуацію, через що десятки родин залишали домівки в темряві.

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Будинок у таборі Бурейдж

Ще один авіаудар зруйнував п'ятиповерховий житловий будинок у кварталі Блок 7 табору біженців Бурейдж у центральній частині сектору Гази. Перед ударом також видали попередження про евакуацію для мешканців прилеглого житлового кварталу.

За даними джерел агентства, удар пошкодив сусідні будівлі та житлові будинки. Про загиблих або поранених унаслідок обох ударів не повідомлялося. Anadolu Agency зазначає, що удари сталися на тлі режиму припинення вогню в Газі, який, за даними агентства, діє з 10 жовтня 2025 року.

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