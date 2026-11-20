Ізраїльські війська в четвер перетнули лінію припинення вогню в центральній частині Сектору Гази та провели операцію в районі табору біженців Нусейрат. Про це повідомляє UPI з посиланням на ізраїльських військових. За їхніми даними, перед операцією жителям наказали евакуюватися.

Просування в районі Нусейрата

За даними очевидців, яких цитує BBC, танки просунулися на схід від табору Нусейрат і вийшли до дороги, що сполучає північ та південь анклаву. Артилерійські удари забезпечували прикриття цього просування.

Ізраїльська армія заявила, що операція була цілеспрямованою та мала на меті знищення тунелю, який військові назвали терористичним. За її даними, тунель розташовувався на захід від так званої Жовтої лінії, що позначає понад 60% території Сектору Гази, окупованої Ізраїлем.

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Заяви сторін

Армія оборони Ізраїлю та Служба безпеки Ізраїлю у спільній заяві повідомили, що тунель становив безпосередню і пряму загрозу для ізраїльських військових. Представник ізраїльської армії сказав NBC News, що операцію завершено, однак не зміг уточнити час її завершення.

ХАМАС, який контролює решту території Сектору Гази, назвав дії Ізраїлю кричущим порушенням режиму припинення вогню, досягнутого у жовтні 2025 року. NBC News повідомило, що після початку операції мешканців бачили з речами біля тимчасових укриттів. Ізраїль і ХАМАС неодноразово звинувачували одне одного в порушенні перемир’я.

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