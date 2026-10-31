Ізраїльські військові оголосили район Хеврона закритою зоною — Anadolu Agency

Ізраїльські військові оголосили район Ейн-Дейр-Баха в Хевроні на окупованому Західному березі Йордану закритою військовою зоною. Це сталося на дев’ятий день операції, що розпочалася 23 жовтня, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на очевидців.

Увечері 30 жовтня ізраїльські сили увійшли до району на військових автомобілях, провели обшуки в будинках і затримали кількох молодих чоловіків, розповіли очевидці. За їхніми словами, військові через гучномовці повідомили, що жителям заборонено залишатися в районі або пересуватися ним.

Місцеві медіа поширили відео з ізраїльськими військовими в різних частинах району. Інші кадри, зокрема опубліковані Quds Network, демонструють затримання палестинців, яких змушували тримати руки на голові, після чого вивозили в невідоме місце.

Знесення будинків і закриття

За даними місцевих джерел та очевидців, ізраїльські сили знесли в районі Ейн-Дейр-Баха будинки Хамуди Ваеля Мохаммеда аль-Джааби та Ахмеда Бассама Мохаммеда Ашура аль-Джааби. Знесення відбулося після звинувачень Ізраїлю, що ці двоє чоловіків здійснили стрілянину в районі Фарш-аль-Хава на захід від Хеврона 23 жовтня.

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Від початку операції ізраїльські сили запровадили закриття Хеврона та навколишніх сіл. Вони також зайняли будинки в районах Джілада та Ейн-Дейр-Баха й переобладнали їх під військові казарми, зазначає агентство.

Муніципалітет Хеврона повідомив, що через операцію були переміщені 4969 палестинців із 780 сімей. За даними Палестинського товариства в’язнів, ізраїльські сили затримали 110 палестинців у губернаторстві Хеврон у період із п’ятниці до середи.

Напади під час збору оливок

Палестинська комісія з питань колонізації та опору стіні повідомила, що 30 жовтня п’ятеро палестинців зазнали поранень унаслідок нападу ізраїльських поселенців на сім’ю, яка збирала оливки в районі Тель-Румейда в центрі Хеврона. За твердженням комісії, нападники били людей, застосували перцевий спрей, кидали каміння та викрали зібраний урожай.

Комісія також заявила про повне спалення сільськогосподарського приміщення й обладнання в Масафер-Ятті на південь від Хеврона, а також про перешкоджання роботі фермерів у містах Дура та аш-Шуюх. Обмеження та облога також порушили навчання у 66 школах, що зачепило 2872 учнів, повідомило Палестинське товариство в’язнів.

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