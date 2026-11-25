У селі Бурка на північний захід від Наблуса на окупованому Західному березі річки Йордан ізраїльські військові провели рейд у двох школах для хлопців — початковій та середній. За даними Anadolu Agency, військові змусили вчителів залишити будівлі, коли всередині перебували учні та педагоги.

Рейд у школах

Член місцевої ради Бурки Самі Даглас заявив, що військові увійшли до села, перекрили кілька доріг і зайшли на територію двох шкіл. За його словами, рейд відбувся під час ранкового зібрання, а військові залишалися поблизу, поки батьки приїздили забирати дітей.

Військові також перекрили в’їзд до села блокпостом. Даглас повідомив, що армія часто проводить рейди в цих школах, заявляючи, що її військових нібито закидали камінням. Раніше військові пов’язували такі твердження з камінням, яке учні нібито кидають в ізраїльські автомобілі на сусідній дорозі.

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Затримання на Західному березі

Окремо Палестинська медіаслужба у справах ув’язнених заявила про затримання 10 палестинців, серед яких був 17-річний підліток, під час рейдів у різних районах Західного берега. Чотирьох людей затримали в південній частині губернаторства Хеврон — під час рейдів у будинках у місті аш-Шуюх і селі Ваді-аш-Шаджна.

За даними служби, рейди супроводжувалися обшуками в оселях і фізичними нападами. Палестинські установи, що займаються питаннями ув’язнених, зафіксували понад 26 тисяч затримань на Західному березі від початку війни в Газі у жовтні 2023 року до 12 жовтня, зокрема людей, яких згодом звільнили. Палестинські джерела також повідомляють про понад 1220 загиблих і приблизно 13 750 поранених унаслідок атак на Західному березі, включно зі Східним Єрусалимом.

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