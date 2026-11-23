Ізраїльські військові здійснили рейд у палестинському таборі біженців Аль-Ам'арі в місті Аль-Біра на Західному березі Йордану. За даними Anadolu Agency, військові увійшли до будинків палестинців, затримали кількох молодих чоловіків і розпочали масштабну кампанію затримань.

Затримання в таборі

Місцеві джерела повідомили агентству, що ізраїльська армія направила до табору підкріплення та розгорнула військових у кількох районах. За їхньою інформацією, дитячий центр у таборі військові використали як місце для допитів затриманих.

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Затримання поблизу Східного Єрусалима

Окремо губернаторство Єрусалима ввечері 22 листопада заявило про затримання приблизно 18 палестинських працівників поблизу міста Хізма на північний схід від Східного Єрусалима. За його даними, людей затримали, коли вони намагалися потрапити до Єрусалима.

Агентство також повідомляє, що після початку війни Ізраїлю в Газі у жовтні 2023 року посилилися напади на палестинців та їхнє майно на Західному березі. Anadolu Agency серед таких дій називає вбивства, знесення будинків і споруд, підпали мечетей та автомобілів, розорювання сільськогосподарських земель, обмеження доступу фермерів до полів, переміщення палестинських громад і розширення поселень.

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