Ізраїльські військові увійшли на територію школи на півдні Сирії — Anadolu Agency

Ізраїльські військові 8 листопада 2026 року увійшли на територію школи та обшукали кілька будинків у селі Аль-Самаданія аль-Гарбія в сирійській провінції Кунейтра. Про це з посиланням на сирійське державне телебачення повідомляє Anadolu Agency.

Патруль із 14 машин

Телеканал Al-Ikhbariya повідомив, що до села увійшов патруль із 14 військових машин. За його даними, військові силоміць відчинили ворота школи та увійшли на її територію. Інформації про постраждалих або затриманих у повідомленні не було.

Раніше того ж дня ізраїльські військові облаштували тимчасовий контрольно-пропускний пункт на півночі провінції Кунейтра. Інший підрозділ просунувся в напрямку Ваді аль-Ракад на заході провінції Дараа.

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Дії в Кунейтрі та Дараа

Ізраїльські інженерні підрозділи також продовжували споруджувати укріплення поблизу Саїди аль-Ханут на півдні Кунейтри. Anadolu Agency зазначає, що ізраїльські сили неодноразово здійснювали рейди в Кунейтрі та Дараа: встановлювали військові блокпости, обшукували будинки, затримували цивільних і зрівнювали бульдозерами сільськогосподарські угіддя.

Після падіння режиму Башара аль-Асада в грудні 2024 року Ізраїль розширив військову присутність у буферній зоні між Сирією та окупованими Голанськими висотами й просунувся в райони півдня країни, попри Угоду про роз’єднання сил 1974 року. Дамаск неодноразово вимагав виведення ізраїльських сил із сирійської території, заявляючи, що такі дії порушують суверенітет країни та угоду про роз’єднання сил.

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