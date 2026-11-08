На окупованому Західному березі ізраїльські військові поранили палестинську дитину та затримали двох чоловіків. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на палестинські медіа.

За даними телеканалу Palestine TV, дитину поранили в стопу під час рейду поблизу району Кафр-Саба в північній частині Калькілії.

Затримання та обшуки

Палестинське агентство Wafa повідомило, що ізраїльські військові затримали чоловіка в його будинку в Хевроні та ще одного — в Тайбі, на схід від Рамалли. Автомобіль другого затриманого також вилучили.

За даними Wafa, у Хевроні військові увійшли ще до одного будинку, зачинили родину в одній кімнаті та обшукали помешкання. Сотні ізраїльських поселенців увійшли до Старого міста Хеврона під охороною військових і змусили власників крамниць припинити роботу. Поселенці також розбили вікна палестинського будинку на вулиці Аль-Шухада, повідомило агентство.

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Рейди в інших районах

На захід від Дженіна поселенці, за повідомленням Wafa, напали на палестинців, які збирали оливки, та забрали трактор і частину врожаю. У Кісані на схід від Вифлеєма поселенець, за даними агентства, напав на палестинця та забрав його речі.

Wafa також повідомило про сутички між палестинцями та ізраїльськими військовими під час рейдів у Дура-аль-Кара та Ніліні в районі Рамалли. У провінції Тулькарм військові провели рейди у чотирьох населених пунктах, ускладнили рух транспорту й застосували світлошумові гранати. Про поранених або затриманих там не повідомляли.

Радіо Voice of Palestine повідомило і про додаткові рейди в містах та селах районів Вифлеєма, Наблуса, Тубаса, Дженіна й Рамалли.

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