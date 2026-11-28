Четверо ізраїльських військових зайшли до палестинського оливкового гаю на окупованому Західному березі, у Палестині. Їхні обличчя були закриті масками, а на уніформі не було розпізнавальних знаків. Як повідомляє France 24, перед цим військові вийшли з автомобіля.

Зброя та уніформа

У сюжеті зазначено, що через плечі військових була перекинута автоматична зброя. Вони зайшли до палестинського оливкового гаю на Західному березі.

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Людина в оливковому гаю

У гаю перебувала людина, яка планувала сказати військовим залишити територію. France 24 зазначає, що ця особа раніше могла віддавати накази тим, хто зайшов до гаю.

Відеосюжет France 24 про ситуацію на Західному березі оприлюднили 28 листопада 2026 року. Заголовок матеріалу повідомляє про сплеск насильства на окупованому Західному березі. Джерело позначило матеріал як відеосюжет і вказало, що його також оновили того самого дня.

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