Ізраїльські військові залишили район Хеврона після операції — France 24

Ізраїльські військові завершили операцію та залишили район у палестинському Хевроні на окупованому Західному березі Йордану. Після їхнього відходу мешканці почали повертатися до своїх домівок, повідомляє France 24.

Тисячі людей залишили район

Операцію розпочали після нападу 23 жовтня на армійський блокпост поблизу Хеврона. Тоді двоє палестинських нападників убили двох ізраїльських військових. Наступного ранку військові виселили жителів кварталу, де проживали нападники. За даними муніципалітету, свої оселі були змушені залишити понад 3 тисячі людей.

Ізраїльський військовий посадовець заявив, що після завершення оперативних заходів військові відійшли з району Хеврона. За його словами, контртерористичні операції на Західному березі Йордану тривають.

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Обшуки та пошкоджене житло

За словами посадовця, військові провели обшуки в кількох місцях, затримали та допитали підозрюваних, а також вилучили чотири одиниці зброї, кілька жилетів та інше військове спорядження. Вони також знесли будинки двох нападників і опечатали підземне приміщення поруч з одним із них.

Муханнад ат-Тамімі, чий будинок від початку операції займали військові, розповів AFP, що його родина повернулася до розгромленої квартири. За його словами, меблі та одяг були розкидані по підлозі, матраци перевернуті, а дитячий велосипед пошкоджений.

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