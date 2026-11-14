Ізраїльські військові затримали 10 палестинців у Наблусі — Anadolu Agency

На окупованому Західному березі Йордану, в Палестині, ізраїльські військові затримали 10 палестинців, серед яких була жінка, під час рейдів у Наблусі. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на місцеві джерела.

Рейди в Наблусі

За даними співрозмовників агентства, ізраїльські військові машини увійшли до таборів біженців Балата й Аскар на схід від Наблуса, табору Ейн-Бейт-аль-Ма на заході міста, а також до районів Іскан-Руджейб, Аль-Масакін-аш-Шаабія, Балата-аль-Балад і Аскар-аль-Балад.

Військові, за інформацією місцевих джерел, евакуювали мешканців одного з будинків у східній частині Наблуса та облаштували в ньому військовий пункт. Там також допитали кількох палестинців. Кілька молодих чоловіків, за цими даними, зазнали травм після побиття військовими під час рейдів у таборі Балата та районі Балата-аль-Балад.

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Обмеження руху

Ізраїльські сили також провели обшуки в кількох будинках у містечку Таммун на південь від Тубаса та посилили обмеження на контрольно-пропускному пункті Ейн-Шіблі в північній частині долини Йордану, що ускладнило пересування місцевих жителів. У провінції Дженін вони провели рейди в будинках у селі Аль-Мугайїр на схід від міста та увійшли до району Ваді-Буркін на південний захід від Дженіна.

У південній частині Західного берега Йордану військові закрили бічну дорогу біля військової брами на в’їзді до табору біженців Аль-Фаввар на південь від Хеврона. У Бейтунії на захід від Рамалли ізраїльські сили провели рейд, а в’їзд до села Аль-Мугайїр на північний схід від міста перекрили.

Палестинське агентство WAFA повідомило, що ввечері в п’ятницю військові увійшли до зали в селі Аль-Мугайїр, де відбувалося весілля, застосували сльозогінний газ проти приблизно 150 гостей і затримали чотирьох людей, зокрема нареченого Хассана Абу Алію. За даними агентства, їх звільнили через кілька годин.

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