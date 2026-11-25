Ізраїльські військові затримали сирійського цивільного під час рейду в населеному пункті Джубата-ель-Хашаб на півночі провінції Кунейтра на півдні Сирії. За даними Anadolu Agency, яке посилається на сирійський телеканал Alikhbaria, особу затриманого не назвали.

Рейди в Кунейтрі та Дараа

Раніше того ж дня ізраїльські сили увійшли до села Айн-ель-Байда в провінції Кунейтра та встановили контрольно-пропускний пункт для перевірки перехожих.

У сусідній провінції Дараа підрозділ за підтримки семи військових автомобілів увійшов до села Абідін і обшукав кілька будинків, повідомив телеканал Alikhbaria.

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Заяви Дамаска

За даними агентства, ізраїльські сили неодноразово здійснювали рейди в Кунейтрі та Дараа, встановлювали блокпости, обшукували житло, затримували цивільних і бульдозерами розчищали сільськогосподарські землі.

Після падіння режиму Башара Асада в грудні 2024 року Ізраїль розширив військову присутність у буферній зоні між Сирією та окупованими Голанськими висотами, а також просунувся в райони півдня Сирії, зазначає Anadolu Agency. Дамаск неодноразово вимагав виведення ізраїльських військ із сирійської території, заявляючи про порушення суверенітету країни та Угоди про роз'єднання сил 1974 року.

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