Ізраїльські військові знесли будинок палестинця в Калькілії — Anadolu Agency

Під час рейду ізраїльських військових у Калькілії в Палестині, на окупованому Західному березі річки Йордан, палестинцю Наїму Абу Шихабу наказали залишити будинок, після чого його знесли. За даними Anadolu Agency з посиланням на місцеві джерела, військові прибули до району ан-Наккар із двома бульдозерами.

Причина знесення та сутички

Місцеві джерела повідомили, що причиною знесення назвали відсутність дозволу на будівництво. Під час сутичок у районі ізраїльські сили відкривали вогонь, а на вулиці Аль-Малааб застосували сльозогінний газ. Про поранених унаслідок стрілянини не повідомлялося.

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Палестинське товариство Червоного Півмісяця заявило, що його медики надали допомогу трьом людям через вплив сльозогінного газу. Також, за інформацією місцевих джерел, військові пошкодили тротуари в районі центрального ринку міста.

Повідомлення про атаки на фермерів

Раніше того самого дня Палестинська комісія з питань колонізації та спротиву стіні заявила, що зафіксувала 13 атак ізраїльських сил та поселенців проти фермерів і їхніх земель у чотирьох губернаторствах Західного берега річки Йордан.

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