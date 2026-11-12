Ізраїльський авіаудар у Газі вбив 20-річного воротаря — Anadolu Agency

У місті Газа, Палестина, 20-річний Махмуд Камаль Фарес Абдель-Малек, капітан і воротар Gaza Sports Club, загинув унаслідок ізраїльського авіаудару. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Палестинську футбольну асоціацію.

За даними асоціації, удар стався у вівторок у районі Сабра на півдні міста Газа.

Грав у фіналі турніру

Смерть Абдель-Малека збільшила кількість загиблих палестинських спортсменів і працівників спортивної сфери до 1017 осіб, заявила асоціація. За п’ять днів до загибелі воротар зіграв у фіналі Кубка тисячі мучеників, присвяченого спортсменам і спортивним функціонерам, які загинули від жовтня 2023 року.

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Gaza Sports Club посів друге місце у дивізіоні Гази та Північної Гази. Фінал у цьому дивізіоні відбувся 5 листопада.

Повернення футболу

Турнір стартував 4 вересня та зібрав понад 200 команд із Гази, окупованого Західного берега Йордану й палестинських таборів біженців у Лівані. Змагання стали поверненням організованого футболу після тривалої перерви, спричиненої війною та руйнуванням спортивної інфраструктури.

Раніше асоціація також повідомила про загибель 15-річного футболіста академії Al-Najma Мохаммеда Нідаля Барбака. За її твердженням, ізраїльські військові застрелили підлітка, коли він грав у футбол із друзями в Аль-Мавасі на півдні Гази.

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