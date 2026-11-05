Ізраїльський дрон атакував намет у Газі, загинув палестинець — Anadolu Agency

У центральній частині Сектора Гази ізраїльський безпілотник атакував намет, у якому жили переміщені особи: загинув один палестинець, ще один дістав поранень. Про це з посиланням на медичні джерела в лікарні мучеників Аль-Акси повідомляє Anadolu Agency.

Удар поблизу Аль-Завайди

За даними медиків, дрон випустив дві ракети по намету на захід від Аль-Завайди. Місцеві джерела назвали загиблого Абдом Валідом Матаром.

Також ізраїльська артилерія обстріляла східні райони міста Газа, а військово-морські сили Ізраїлю відкрили вогонь у напрямку узбережжя. Безпілотник атакував район Аль-Карама в місті Газа. На схід від Хан-Юніса ізраїльські сили здійснили знесення.

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Дані про жертви

За повідомленням агентства, ці події відбувалися на тлі щоденних порушень Ізраїлем угоди про припинення вогню, яка діє з 10 жовтня 2025 року. Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що внаслідок таких порушень загинули 1 599 палестинців і ще 5 774 дістали поранень.

За даними відомства, від 8 жовтня 2023 року ізраїльські атаки в Секторі Гази забрали життя понад 74 тисяч палестинців, а більш як 174 тисячі людей були поранені. Міністерство також повідомило про руйнування, що зачепили близько 90% цивільної інфраструктури анклаву.

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