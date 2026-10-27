Ізраїльський дрон скинув дві бомби на будинок на півдні Лівану — Anadolu Agency

На півдні Лівану ізраїльський дрон скинув дві бомби на будинок між Шукіном і Майфадуном в окрузі Набатія. Про постраждалих унаслідок удару не повідомляли, передає Anadolu Agency з посиланням на ліванське державне Національне інформаційне агентство NNA.

Обстріли та авіаудар

За даними NNA, ізраїльська артилерія з перервами обстрілювала район Аль-Савван на околицях Майфадуна, а також завдала удару по Мансурі в окрузі Тир.

Ізраїльські сили також спричинили два потужні вибухи в кварталі Аль-Рувайс населеного пункту Завтар-аш-Шаркія. Агентство не навело подробиць щодо цих вибухів.

Окремий авіаудар було завдано по околицях Кантари в районі Ваді-ас-Салукі в окрузі Марджаюн.

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Поранення та угода

Біля перехрестя Дейр-Кіфа в окрузі Тир людина, яка збирала металобрухт, дістала поранення через вибух підозрілого предмета. Інформації про стан потерпілої людини не наводять.

Угода, досягнута за посередництва США між Ліваном та Ізраїлем 26 червня, передбачає поступове виведення ізраїльських сил з окупованої ліванської території в обмін на розгортання ліванської армії та роззброєння збройних угруповань.

За даними агентства, від 2 березня ізраїльські атаки в Лівані забрали життя щонайменше 4386 людей, ще 12 407 дістали поранення, а понад мільйон людей були переміщені. Ізраїль, як зазначається, продовжує утримувати райони на півдні Лівану.

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