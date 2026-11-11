Ізраїльський професор заявив про ризик для життя лікаря з Гази — The Guardian

Незалежний ізраїльський професор Аміт Тірош заявив про серйозні побоювання щодо стану здоров’я директора лікарні «Камаль Адван» на півночі Гази Хуссама Абу Сафії. За даними The Guardian, Ізраїль утримує лікаря без офіційних обвинувачень майже 23 місяці. Абу Сафію затримали на робочому місці 27 грудня 2024 року, а пізніше перевели до одиночної камери підземної в’язниці Ракефет.

Втрата ваги та медичні скарги

Тірош, який ознайомився з медичними документами, отриманими організацією Physicians for Human Rights Israel, повідомив, що вага Абу Сафії знизилася з 90 кг у січні 2025 року до 76 кг у травні 2026-го. Професор звернув увагу на недостатнє обстеження через біль у грудях, затримки з лікуванням корости та зниження рівня гемоглобіну, яке потребувало додаткової перевірки.

За його словами, втрата 14 кг є тривожним симптомом, особливо коли її причина не встановлена. У липні в медичних записах також зафіксували синці біля ока, запаморочення та біль у ребрах. Абу Сафія повідомив адвокатам, що його били тюремні охоронці, однак Тірош зазначив, що записи не пояснюють походження травм.

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Відмови судів

Минулого місяця Верховний суд Ізраїлю відхилив клопотання про звільнення лікаря. Згодом окружний суд також відмовив у проведенні незалежного медичного огляду. Як випливає із судового рішення, ізраїльська влада стверджувала, що Абу Сафія перебільшує проблеми зі здоров’ям, створював організації з в’язниці, впливав на інших ув’язнених і підтримував міжнародні контакти.

Physicians for Human Rights Israel заявила, що ці твердження не є підставою для відмови в незалежному огляді, на який лікар, за даними організації, має право. Абу Сафію класифікували як «незаконного комбатанта» разом із понад 375 медичними працівниками — цей статус Ізраїль використовує для тривалого утримання без суду.

Представник Ізраїльської тюремної служби назвав звинувачення частиною кампанії з дискредитації Ізраїлю та заявив, що служба діє відповідно до закону і перебуває під постійним судовим контролем. Родина Абу Сафії не мала прямого зв’язку з ним під час ув’язнення.

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