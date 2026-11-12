Ізраїльський удар по лікарні в Газі забрав щонайменше шість життів — Cyprus Mail

Ізраїльський авіаудар по будівлі лікарні Насер у Хан-Юнісі на півдні сектору Гази забрав щонайменше шість життів і поранив ще 20 людей. Про це Cyprus Mail повідомляє з посиланням на речника служби цивільної оборони Гази Махмуда Басаля. Медики ідентифікували одного із загиблих як хірурга Резіка Абуширу.

Пошкоджено хірургічне відділення

За словами Басаля, удар припав на хірургічне відділення лікарні та спричинив значні руйнування. На відео Reuters із медзакладу видно уламки й меблі в приміщеннях, пошкоджені стелі та дроти.

Поранених переносили коридорами на ношах або допомагали їм пройти крізь завали. Біля будівлі працювали рятувальники, також із лікарні виносили тіла загиблих. Представник ХАМАС засудив удар, назвавши його воєнним злочином.

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Позиція ізраїльської армії

Ізраїльські військові заявили, що ціллю удару був високопоставлений бойовик ХАМАС та інші учасники збройного крила угруповання, які, за їхніми словами, діяли на території лікарні. Армія Ізраїлю також звинуватила ХАМАС у використанні лікарняного комплексу як командного центру, місця для зберігання зброї, пунктів спостереження та укриття для бійців.

Reuters не зміг незалежно перевірити ці твердження ізраїльської сторони. Ізраїль заявляє, що ХАМАС намагається перегрупуватися та відновити свій арсенал, тоді як угруповання стверджує, що дотримується річного припинення вогню і звинувачує Ізраїль у спробі зірвати домовленість.

Дані про втрати

За даними органів охорони здоров'я Гази, після укладення угоди про припинення вогню внаслідок ізраїльських атак загинули щонайменше 1 600 палестинців. Ізраїль повідомив про загибель чотирьох військових. За підрахунками органів охорони здоров'я Гази, від початку ізраїльської операції в жовтні 2023 року загинули понад 74 тисячі людей. Ізраїль розпочав наступ після атаки бойовиків ХАМАС на південь країни, в якій, за його даними, загинули близько 1 200 людей.

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