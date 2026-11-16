Ізраїльський військовий джип наїхав на двох палестинців біля Дженіна — Anadolu Agency

На окупованому Західному березі річки Йордан, поблизу Дженіна, ізраїльський військовий джип наїхав на двох палестинців. Обидва чоловіки зазнали переломів стоп, один із них також дістав травму голови, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Палестинське товариство Червоного Півмісяця.

Медики доправили поранених до лікарні після інциденту на схід від Дженіна. Палестинське агентство Wafa повідомило, що чоловіки їхали мотоциклом, коли в них врізався транспортний засіб.

Затримання поблизу Вифлеєма

Поблизу села Аль-Валаджа в губернаторстві Вифлеєм ізраїльські військові затримали палестинських працівників і жорстоко побили їх перед звільненням, повідомило Wafa.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Турмус-Айї, на північний схід від Рамалли, озброєні ізраїльські поселенці напали на палестинський будинок. Згодом ізраїльські сили провели рейд у місті, застосували сльозогінний газ неподалік весільної зали та затримали кількох молодих чоловіків. За даними Wafa, усіх, крім одного, згодом відпустили.

Пошкоджене майно та знесення будинків

У Рас-ель-Ахмарі на південний схід від Тубаса четверо ізраїльських поселенців на всюдиході пошкодили системи сонячного електропостачання, заявив місцевий посадовець із моніторингу поселень Мутаз Бішарат. За його словами, вони також порвали тенти, якими були накриті намети та тимчасові укриття сімей, переміщених із цієї місцевості.

У Східному Єрусалимі ізраїльська влада змусила дві палестинські сім'ї знести власні будинки, пославшись на будівництво без дозволів, повідомило губернаторство Єрусалима. За даними Anadolu Agency, на окупованому Західному березі останнім часом посилилися рейди ізраїльської армії та насильство з боку поселенців.

Читай нас у