В Ізраїлі виробник оборонної та аерокосмічної техніки Israel Aerospace Industries (IAI) за дев’ять місяців 2026 року отримав рекордний для компанії чистий прибуток — близько $663 млн. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, повідомляє Jerusalem Post.

У третьому кварталі чистий прибуток IAI становив $214 млн проти приблизно $164 млн роком раніше. Продажі компанії за перші дев’ять місяців зросли з близько $5,1 млрд до $6,6 млрд, а в третьому кварталі — приблизно на 20%, до $2,3 млрд. Витрати на дослідження та розробки, які компанія фінансувала самостійно, сягнули близько $239 млн.

Рекордний портфель замовлень

Портфель замовлень IAI зріс до рекордних $35,6 млрд, що відповідає приблизно 4,8 року роботи компанії. Наприкінці 2025 року він становив близько $28,8 млрд. На закордонних замовників припадає 65% продажів IAI, хоча після 7 жовтня 2023 року зріс і обсяг замовлень від Міністерства оборони Ізраїлю.

Грошовий потік від операційної діяльності компанії становив близько $882 млн, а кошти та ліквідні активи — приблизно $4,5 млрд.

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Борг Міністерства оборони

Водночас станом на 30 вересня 2026 року Міністерство оборони Ізраїлю заборгувало IAI мільярди шекелів. У фінансовому звіті компанія закликала міністерства оборони та фінансів терміново узгодити механізм погашення боргу.

За даними видання, заборгованість Міноборони перед IAI та Rafael Advanced Defense Systems становить приблизно по 7 млрд ізраїльських шекелів для кожної компанії. Раніше Elbit Systems повідомила про домовленість із міністерством щодо виплати близько 4,5 млрд шекелів боргу з 2027 року та компенсації відсотків за прострочені платежі.

Голова IAI Боаз Леві заявив Walla, що компанія продовжує виконувати фінансові зобов’язання й підтримує діалог із міністерством. Генеральний директор IAI Гай Бар-Лев зазначив, що виробничі лінії працюють у три зміни для постачання Армії оборони Ізраїлю. За його словами, головним чинником зростання є підрозділ систем, ракет і космосу.

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