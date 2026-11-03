Ізраїльського поліцейського обвинувачують у сексуальних правопорушеннях — Jerusalem Post

В Ізраїлі поліцейському зі станції Бейт-Шеан Роні Оведу висунули обвинувачення у непристойних діях без згоди та сексуальних домаганнях щодо двох співробітниць під час патрулювань. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Департамент розслідувань щодо поліцейських при Міністерстві юстиції Ізраїлю.

Епізод під час нічного патрулювання

Один з епізодів, за даними обвинувачення, стався у квітні 2025 року під час спільного нічного патрулювання. Слідство стверджує, що Овед зупинив службове авто в гаю поблизу Бейт-Шеана та почав робити коментарі сексуального характеру про тіло колеги. Згодом він, за версією прокурорів, торкався її рук і ніг, а потім — статевих органів поверх одягу. Жінка намагалася прикритися руками, щоб уникнути подальших дотиків.

Після цього поліцейський нібито відвіз колегу до іншого оглядового майданчика, де продовжив розпитувати її про сексуальне життя й описувати сексуальні дії. Коли вони вийшли з автомобіля, Овед, як зазначено в обвинувальному акті, притиснувся до неї зі спини, обійняв і поцілував у шию. Колега відвела його руки, повернулася до патрульного авто та попросила відвезти її до відділку.

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Інші обвинувачення

Другий пункт обвинувачення стосується подій приблизно між серпнем і жовтнем 2023 року. За даними прокуратури, під час спільних патрулювань Овед відвозив іншу співробітницю поліції у віддалені місця та ставив їй детальні запитання про сексуальні вподобання і звички, водночас розповідаючи про власні. Жінка просила його припинити або відмовлялася підтримувати такі розмови. Цей епізод кваліфікували як неодноразові сексуальні домагання.

Про обвинувачення повідомив Департамент розслідувань щодо поліцейських, відомий в Ізраїлі за абревіатурою Mahash. У вересні Високий суд справедливості Ізраїлю тимчасово призупинив дію окремих положень закону про реформування структури цього органу, зокрема правил призначення посадовців, на час розгляду відповідних позовів.

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