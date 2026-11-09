Ізраїльську родину з дитиною врятували у Вифлеємі — Jerusalem Post

У Вифлеємі на Західному березі річки Йордан ізраїльську пару віком 41 і 34 роки та їхнього однорічного сина евакуювали після того, як вони випадково заїхали до зони A. Родину виявили біля готелю та передали ізраїльським силам безпеки.

Звернення по допомогу

Як повідомляє Jerusalem Post, інцидент стався ввечері в четвер. Близько 20:25 батько зателефонував на екстрену лінію поліції та сказав, що випадково в'їхав до зони A разом із групою туристів.

До операції з пошуку залучили поліцію ізраїльського округу Юдея і Самарія, Спільну дирекцію координації та співробітництва, представників координаційних служб Армії оборони Ізраїлю та палестинську поліцію. Палестинські поліцейські згодом знайшли чоловіка біля готелю, де він був разом із партнеркою та однорічним сином.

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Допит після евакуації

Після координації між службами родину передали співробітникам поліцейської дільниці Еціон і представникам координаційних служб Армії оборони Ізраїлю. За даними видання, усі троє були неушкодженими.

Батьків допитали в дільниці Еціон за підозрою у в'їзді до забороненої зони. Після допиту їх відпустили з обмежувальними умовами.

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