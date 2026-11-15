J-10C помітили з імовірно модифікованою Х-29Т — South China Morning Post

У Китаї на відео державного телеканалу CCTV винищувач J-10C помітили з ракетою класу «повітря — поверхня», яка, ймовірно, є китайською модифікацією Х-29Т російського походження. Боєприпас був розміщений під літаком під час зльоту, повідомляє South China Morning Post.

Відео CCTV опублікував у соцмережах у середу. На ракету звернули увагу китайські військові блогери. Раніше модифікований варіант цього боєприпасу бачили на винищувачі-бомбардувальнику JH-7A кілька років тому, а також на винищувачі J-16 у травні.

Імовірно оновлена система наведення

За даними китайських дописів у соцмережах, ракета на J-10C може мати оновлену інфрачервону головку самонаведення з формуванням зображення замість оригінальної російської версії. Водночас South China Morning Post не зміг незалежно перевірити деталі цієї модифікації.

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Маса Х-29Т становить приблизно 685 кг, а її бронебійно-фугасна бойова частина важить 320 кг. Ракету розробили для точних тактичних ударів по укріплених цілях, зокрема бункерах, мостах, злітних смугах і надводних кораблях, на відстані від 10 до 30 км.

Озброєння J-10C

Винищувач J-10 розробила Chengdu Aircraft Corporation. Це одномоторний багатоцільовий літак середнього класу, а сімейство J-10 є найчисельнішим серед винищувачів Народно-визвольної армії Китаю: на озброєнні перебуває приблизно 600 літаків.

До появи модифікованої Х-29Т основним засобом ураження наземних цілей із двигуном для J-10C називали крилату ракету KD-88 із заявленою дальністю понад 200 км. Її дальність дає змогу завдавати ударів без входження в повітряний простір із потужною протиповітряною обороною, однак вона значно дорожча за один пуск, ніж Х-29 з ракетним двигуном. Винищувач також може нести ракети класів «повітря — повітря» та «повітря — корабель».

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