Jaguar Land Rover зазнала квартального збитку £451 млн — The Guardian

У Великій Британії Jaguar Land Rover (JLR) зафіксувала квартальний збиток у £451 млн після витрат на скорочення 4 000 робочих місць. Виторг автовиробника в липні—вересні зріс до £5,9 млрд, однак витрати на реструктуризацію становили £530 млн, повідомляє The Guardian.

Скорочення персоналу

У JLR заявили, що переважну більшість скорочень планують провести через добровільні звільнення. Компанія вже підтвердила 3 000 таких звільнень, а більшість працівників, яких це стосується, залишать роботу наприкінці листопада.

Без урахування витрат на реструктуризацію JLR отримала невеликий операційний прибуток. Водночас на фінансовий результат вплинуло падіння продажів у Китаї та на Близькому Сході.

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Торговельні бар’єри

Генеральний директор JLR Пі-Бі Баладжі заявив, що Велика Британія та Європейський Союз мають відмовитися від планів запроваджувати нові торговельні бар’єри після Brexit на тлі конкуренції з боку китайських виробників електромобілів.

Автовиробники лобіюють відтермінування запровадження з 1 січня правил походження товарів. Ці правила загрожують 10-відсотковими митами на електромобілі в торгівлі між Великою Британією та ЄС, якщо в машинах використовують акумулятори з Азії. ЄС також розглядає правила «вироблено в Європі», які можуть позбавити автомобілі британського виробництва доступу до субсидій.

JLR розпочала виробництво електричних Land Rover із флагманського Range Rover, який випускають у Соліхаллі в Західному Мідленді. Компанія також планує електричні версії Range Rover Sport, Defender і Defender Sport.

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