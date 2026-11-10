Jaguar призначив акторку Флоренс П’ю першою амбасадоркою бренду — Motor1
У Нью-Йорку, США, портретна фотографка Енні Лейбовіц зняла фотосерію Jaguar з акторкою Флоренс П'ю та електромобілем Type 01. Компанія також призначила П'ю своєю першою в історії амбасадоркою бренду, повідомляє Motor1.
Фотосерія з Type 01
Лейбовіц знімала серію у просторі Storied NYC, де раніше розташовувалася її студія. За словами фотографки, її зацікавило поєднання двох контрастних героїв: теплоти й людяності акторки зі скульптурною, точною та виразною формою автомобіля.
П'ю заявила, що її приваблюють люди й бренди, які не бояться бути самобутніми, тому партнерство з Jaguar для неї є природним. Директорка Jaguar із маркетингу та комунікацій Карлі Гардакер зазначила, що зображення передають безстрашне творче бачення бренду.
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Замовлення у 2027 році
Фотокампанія з'явилася через місяць після світової прем'єри Type 01 у Нью-Йорку. Jaguar називає модель найтехнологічнішим і найпотужнішим автомобілем у своїй історії.
За даними Jaguar, Type 01 спроєктований, розроблений і виготовляється у Великій Британії. Компанія очікує відкрити приймання замовлень у лютому 2027 року. Орієнтовна стартова ціна електромобіля у США становитиме 130 500 доларів.