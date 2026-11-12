James Webb виявив найдавнішу пару квазарів — Space.com

Астрономи за допомогою космічного телескопа James Webb виявили найдавнішу та найвіддаленішу з відомих пару квазарів. Як повідомляє Space.com, об’єкт отримав позначення J1602+4228AB і назву Nāpōwawāʻenakaulua. Пару спостерігають такою, якою вона була приблизно через 900 мільйонів років після Великого вибуху.

Дві надмасивні чорні діри поруч

Квазари виникають, коли надмасивні чорні діри поглинають речовину з акреційних дисків — пласких хмар газу та пилу, що обертаються навколо них. Тертя в такому диску нагріває матерію, через що вона яскраво світиться.

Відстань між чорними дірами у системі становить близько 18 100 світлових років — приблизно п’яту частину діаметра Чумацького Шляху. Їхні маси оцінюють у 1,5 мільярда та 400 мільйонів мас Сонця. Це робить Nāpōwawāʻenakaulua найкомпактнішою парою квазарів, знайденою в період Космічного світанку, коли формувалися перші зорі, галактики й чорні діри.

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За сучасними моделями чорним дірам потрібно щонайменше мільярд років, щоб через поглинання матерії та злиття зрости до мас у мільйони або мільярди Сонць. Тому існування двох таких об’єктів у ранньому Всесвіті створює проблему для наявних пояснень росту надмасивних чорних дір.

Як знайшли систему

Систему виявили в даних огляду Aether, який проводить перепис об’єктів раннього Всесвіту за допомогою інструмента NIRSpec телескопа James Webb. У межах цього огляду виявили 200 квазарів — майже половину всіх нині відомих квазарів раннього Всесвіту. Спостереження телескопа Gemini North дали змогу розділити два близько розташовані джерела.

Керівниця дослідницької групи Сільвія Онорато з NOIRLab заявила, що остаточного теоретичного пояснення існуванню навіть одного такого гігантського квазара на настільки ранньому етапі розвитку Всесвіту немає, «і тим більше — двох». Результати команди опублікували в журналі The Astrophysical Journal Letters.

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