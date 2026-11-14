James Webb виявив у Beta Pictoris лід, ймовірно старший за зорю — Ars Technica

Астрономи за допомогою космічного телескопа James Webb виявили у диску уламків навколо молодої зорі Beta Pictoris водяний і вуглекислий лід. Його властивості свідчать, що матеріал міг сформуватися в міжзоряному середовищі ще до утворення зорі та її планетної системи, повідомляє Ars Technica.

Beta Pictoris розташована приблизно за 64 світлові роки від Землі та має вік близько 20 мільйонів років. Її оточує великий диск пилу й уламків, у якому триває формування планет; у системі вже виявили три планети. Диск спостерігають майже з ребра, що дає змогу досліджувати процеси формування планетних систем.

Спектри льоду в диску

Команда на чолі з астрономкою Інституту науки космічного телескопа Сарою Бетті спостерігала систему 7 грудня 2023 року за допомогою спектрографа ближнього інфрачервоного діапазону NIRSpec. Після відокремлення яскравого світла зорі дослідники проаналізували відбиття світла пилом у диску в діапазоні від 0,6 до 5,2 мікрометра.

Водяний лід поглинає світло поблизу довжини хвилі 3 мікрометри, а вуглекислий — поблизу 4,27 мікрометра та 4,39 мікрометра для форми з ізотопом вуглецю-13. Детальні спектри з двох ділянок диска, розташованих приблизно за 100 астрономічних одиниць від зорі, показали присутність обох видів льоду, зокрема звичайної та ізотопної форм вуглекислого газу.

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Аморфна структура

Вуглекислий лід виявився змішаним із водяним, а не розділеним на окремі частинки. За оцінкою команди, на десять молекул води припадає трохи більш як одна молекула вуглекислого газу — близько 11% льоду. Це відповідає діапазону частки вуглекислого льоду, зафіксованому в кометах Сонячної системи та дисках навколо інших молодих зір.

Водночас водяний лід у системі майже повністю аморфний — його структура подібна до скла, а не до впорядкованої кристалічної решітки. Дослідники оцінили, що частка кристалічного льоду становить менш як 7%. Для збереження аморфної структури лід має залишатися холоднішим за приблизно 100 кельвінів, або мінус 173 градуси Цельсія. Інакше його структуру можуть змінювати високоенергетичне ультрафіолетове випромінювання, космічні промені чи потоки частинок від зорі.

Рівномірний розподіл льоду по диску, на думку авторів дослідження, може пояснюватися частими зіткненнями планетезималей. Такі зіткнення вивільняють свіжий крижаний пил, зокрема лід, захищений усередині тіл, і можуть поповнювати запас речовини, яку руйнує випромінювання зорі.

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