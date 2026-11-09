Jindal і Arvedi подали заявки на купівлю групи AdI — ANSA English

В Італії індійська компанія Jindal і італійська Arvedi подали зобов’язальні заявки на придбання колишньої групи ILVA, яка нині має назву Acciaierie d’Italia (AdI). Як повідомляє ANSA English, призначені державою адміністратори отримали дві пропозиції до завершення встановленого опівночі строку.

Пропозиції щодо виробничих об’єктів

Адміністратори заявили, що обидві пропозиції стосуються придбання всіх діючих виробничих об’єктів. Основні операції AdI зосереджені на великому металургійному заводі в Таранто. До групи також належать підприємства в інших частинах Італії, зокрема в Генуї та Нові-Лігуре.

Італійський уряд шукає покупця для підприємства, яке роками стикається з економічними труднощами та проблемами забруднення, пов’язаними зі здоров’ям місцевих жителів. На початку 2024 року AdI передали під контрольоване державою управління після того, як право власності ArcelorMittal на групу завершилося на тлі конфлікту.

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Інші пропозиції не надійшли

Консорціум італійських компаній на чолі зі сталеливарною федерацією Federacciai, який раніше висловлював інтерес до заводу в Таранто, заявки не подав. Не зробила пропозиції у встановлений строк і американська приватна інвестиційна група Flacks. За даними джерел агентства, Flacks готова подати заявку лише після зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Минулого тижня печі заводу в Таранто зупинили на виконання судового рішення, пов’язаного з клопотанням, поданим з міркувань щодо здоров’я членами батьківської асоціації та дитиною з рідкісною генетичною мутацією. Це рішення зробило вкрай невизначеними майбутнє підприємства, план його декарбонізації та переходу на електричне виробництво, а також перспективи працевлаштування тисяч працівників заводу й постачальників.

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