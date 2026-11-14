JLR підтвердила електричний Defender на 2027 рік — Autocar

Компанія JLR підтвердила, що у 2027 році почне виробництво нового електричного Defender на заводі в Гейлвуді у Великій Британії. Йдеться про компактнішу модель, яку в медіа називають Defender Sport, хоча її офіційну назву виробник ще не розкрив. Про терміни запуску повідомив генеральний директор JLR Пі Бі Баладжі під час презентації квартальних фінансових результатів, пише Autocar.

Електрична та гібридна версії

За словами Баладжі, у Гейлвуді наступного року також стартує виробництво нового Range Rover GT. Обидві моделі використовуватимуть гнучку платформу EMA. Новий Defender запропонують у повністю електричній та гібридній версіях, однак до кінця 2027 року для запуску буде готовий лише електромобіль.

Розробка гібридної силової установки, за словами Баладжі, вже триває. Модель широко називають Defender Sport, однак JLR офіційно не підтвердила цю назву. Autocar зазначає, що одним із можливих варіантів може бути Defender 80, що відрізняло б новинку від нинішніх версій Defender 90, 110 і 130.

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Окрема компактніша модель

Новинка стане окремою моделлю, а не електричною модифікацією нинішнього Defender 90. За даними Autocar, її довжина може становити трохи більш як 4,5 метра. Тестові прототипи автомобіля вже помічали на дорогах Великої Британії.

Керуючий директор брендів Defender і Discovery Марк Кемерон заявив, що розробка моделі просунулася далеко. Він визнав, що компонування електромобіля з батареєю під підлогою може обмежити хід підвіски та артикуляцію коліс порівняно з актуальним Defender. Водночас компанія має намір зберегти для новинки суттєві позашляхові можливості та повний привід, що може передбачати двомоторну схему.

Завод у Гейлвуді нині випускає Range Rover Evoque та Discovery Sport. Виробництво Discovery Sport планують припинити найближчими тижнями, щоб звільнити потужності для Range Rover GT, а Evoque мають поступово зняти з виробництва пізніше у 2027 році. Новий компактний Defender має замінити Evoque на підприємстві.

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