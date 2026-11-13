JNIM та ISSP посилили сутички на півночі Буркіна-Фасо — Al Jazeera

На півночі Буркіна-Фасо, поблизу кордону з Малі, посилилися бої між угрупованням «Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін» (JNIM), пов’язаним з «Аль-Каїдою», та «Ісламською державою в провінції Сахель» (ISSP), афілійованою з ІДІЛ. Обидві групи з початку вересня змагаються за контроль над територіями та вплив у прикордонних районах, повідомляє Al Jazeera.

Заяви про великі втрати

Одне з перших великих зіткнень відбулося на початку вересня поблизу Качама біля кордону з Малі. ISSP заявило, що вбило понад 200 бійців JNIM, захопило більш як 30 осіб, а також зброю і мотоцикли. Ці дані незалежно не підтверджені. Аналітик моніторингової групи ACLED Хені Нсайбія зазначив, що в разі підтвердження заявлена кількість загиблих зробить цей бій найсмертоноснішим зіткненням між двома угрупованнями.

9 жовтня сутички загострилися в районі Ганадаурі у північній провінції Удалан. Видання угруповання ІДІЛ Al-Naba згодом заявило про загибель понад 400 бійців JNIM. JNIM публічно не коментувало ці твердження, а незалежної оцінки кількості жертв немає. 1 листопада ISSP оприлюднило фотографії, які назвало доказом своєї перемоги. Регіональне медіа i-Sahel нарахувало на знімках щонайменше 120 тіл, але не змогло встановити, чи були ці люди учасниками заявленого бою.

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Криза безпеки в регіоні

Суперництво JNIM та ISSP триває з 2019 року. За даними ACLED, відтоді між ними сталося близько 320 збройних зіткнень, у яких загинуло понад 2 200 бійців. Водночас JNIM продовжує здобувати перевагу в боротьбі з урядовими силами Буркіна-Фасо. У березневому огляді за 2026 рік ACLED зафіксувала понад 30 атак JNIM під час лютневої кампанії проти військових та підтримуваних державою Добровольців із захисту батьківщини. У цих атаках, за даними моніторингової групи, загинули понад 120 військових, лісових охоронців і членів ополчення.

За оцінками ООН, у 2026 році гуманітарної допомоги в Буркіна-Фасо потребують близько 4,5 млн людей. Остання узагальнена офіційна оцінка внутрішнього переміщення, опублікована в березні 2023 року, становила приблизно 2,1 млн осіб. ACLED також зафіксувала поширення протистояння між JNIM та ISSP на регіони Тіллабері й Доссо в Нігері та штат Кеббі в Нігерії.

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