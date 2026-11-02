Johannesburg Water запропонувала скоротити споживання води на 15% — TimesLIVE

У Йоганнесбурзі, ПАР, комунальна компанія Johannesburg Water запропонувала посилити обмеження водокористування першого рівня, щоб зменшити поточний попит приблизно на 15%. Місто переживає гостру водну кризу: високий попит і надмірне споживання не дають резервуарам і водонапірним баштам відновлювати запаси, що призводить до низького тиску, переривчастого водопостачання та тривалих відключень, повідомляє TimesLIVE.

Які райони зачепила криза

Технічні команди переналаштовують мережу та точково обмежують подачу води, аби збалансувати наявні ресурси й стабілізувати розподіл. Проблеми торкнулися систем Commando, до якої входять Кросбі, Брікстон і Герстгілл, Central із Парктауном, Береа, Єовіллом і Лінксфілдом, а також Sandton, що охоплює Браянстон, Іллово та Морнінгсайд. Перебої також є в частинах Мідранда, Рандбурга—Рудепорта, Совето та південних районів міста.

За словами речниці Johannesburg Water Номбусо Шабалали, найбільше від падіння рівня води в резервуарах і баштах потерпатимуть райони, розташовані на височинах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Запропоновані обмеження

Серед запропонованих заходів — заборона поливу з 6:00 до 18:00, обов’язкове використання розпилювальних насадок на шлангах, заборона мити водою тверді покриття та зволожувати пісок для будівельних робіт. Місто також запропонувало припинити полив парків і громадських просторів. Підрядників Johannesburg Roads Agency та Johannesburg Water можуть зобов’язати використовувати очищені стічні води, а не питну воду, під час дорожнього будівництва та робіт із гідродинамічним очищенням.

Якщо після запровадження цих заходів попит і далі зростатиме, Johannesburg Water розгляне обмеження другого рівня. Радник Демократичного альянсу Ральф Бітткау заявив, що обмеження є наслідком неспроможності влади забезпечити достатній доступ до води, а також стверджував, що Johannesburg Water втрачає 49,8% води через незаконні підключення, обхід лічильників і технічні втрати. Регіональний осередок Африканського національного конгресу поставив під сумнів рішення Rand Water обмежити оптове постачання води Йоганнесбургу та закликав компанію публічно пояснити процес ухвалення цього рішення.

Читай нас у