JPMorgan і DBS з’єднали мережі для цілодобових переказів між США та Сінгапуром — CoinDesk

Сінгапурський банк DBS і JPMorgan з'єднали свої блокчейн-мережі депозитів, дозволивши схваленим клієнтам цілодобово переказувати токенізовані долари США між Сінгапуром і Сполученими Штатами, зокрема у вихідні. Про це повідомляє CoinDesk.

Нове з'єднання поєднує сервіс DBS Token Services із Kinexys by J.P. Morgan — блокчейн-підрозділом JPMorgan для платежів. Обидві системи працюють у закритих блокчейн-мережах, доступ до яких мають лише схвалені банки та клієнти.

Йдеться не про криптовалюту

Перекази здійснюються у формі токенізованих депозитів — цифрового запису про звичайний банківський депозит у доларах. Такі кошти не є новою криптовалютою: банк фіксує баланс клієнта у своїй блокчейн-мережі як цифровий токен, що дає змогу проводити операції поза звичайним графіком традиційних платіжних систем.

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Для координації розрахунків банки використовують мережу Partior, яку вони допомагали заснувати. Ініціатива також пов'язана з проєктом BLOOM, який очолює Монетарне управління Сінгапуру. DBS і JPMorgan спільно керують у цьому проєкті робочою групою з питань взаємодії різних систем цифрових грошей.

Обмеження для традиційних рахунків

Перекази в мережі Kinexys доступні цілодобово протягом року. Водночас операції між традиційними банківськими рахунками та блокчейн-рахунками JPMorgan недоступні щосуботи протягом трьох годин — з 15:00 до 18:00 за східним часом США. У повідомленні зазначено, що банк розробляє рішення для усунення цього обмеження.

Платіжна компанія Ant International планує використовувати нове з'єднання для управління коштами між своїми структурами в Сінгапурі та США. За даними Money20/20 і FXC Intelligence, обсяг вихідних транскордонних платежів в Азії може зрости з 13,5 трлн доларів у 2025 році до 24 трлн доларів у 2033 році.

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