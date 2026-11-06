JPMorgan оцінює профіцит нафти у жовтні у 1,4 млн барелів на добу — OilPrice

Світовий ринок сирої нафти знову рухається до надлишкової пропозиції через скорочення попиту, спричинене високими цінами. Як повідомляє OilPrice, аналітики Goldman Sachs і JPMorgan вважають, що побоювання дефіциту нафти слабшають, натомість зростають побоювання щодо профіциту.

Оцінка JPMorgan

У JPMorgan заявили, що у вересні світовий нафтовий ринок повернувся до профіциту в 1,1 млн барелів на добу. У жовтні, за оцінкою банку, надлишок пропозиції зріс до 1,4 млн барелів на добу — майже до середнього торішнього показника у 1,3 млн барелів на добу.

Goldman Sachs водночас вважав ринок збалансованим у вересні та жовтні на тлі повідомлень про відновлення експорту нафти з Перської затоки. Банк також повідомив, що протягом останніх двох місяців не виявив глобального скорочення нафтових запасів, хоча у попередні місяці запаси зменшувалися.

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Потоки через Ормузьку протоку

За даними аналітичної компанії Vortexa, обсяги потоків нафти через Ормузьку протоку, включно з конденсатом, становили близько 14 млн барелів на добу. Це відповідає 86% довоєнного рівня. Водночас аналітик Vortexa Джордж Морріс зазначив, що в жовтні морський експорт нафти з Близького Сходу дещо знизився порівняно з нещодавніми максимумами через підвищені ризики в Ормузькій протоці.

Оцінка МЕА

Міжнародне енергетичне агентство у щомісячному звіті оцінило втрату світового попиту на нафту цього року у 2,6 млн барелів на добу. Агентство також оцінило відновлення пропозиції у вересні на рівні 2,5 млн барелів на добу, але попередило, що в річному вимірі пропозиція скоротиться на 5,8 млн барелів на добу — до 100,7 млн барелів на добу.

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