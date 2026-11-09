Японська залізнична компанія JR East тестує на станції Сіндзюку в Токіо автономного робота для збирання сміття. Пристрій, розроблений каліфорнійською компанією Cartken, почали випробовувати у залі станції 8 вересня. Робот має 40-літровий контейнер і покликаний зменшити навантаження на персонал, який обслуговує смітники на великих вокзалах, повідомляє The Japan Times.

Робот для людного вокзалу

Робот орієнтується за допомогою датчиків і завантаженої карти місцевості, а оператори можуть дистанційно контролювати та керувати ним. Датчики також відстежують заповнення контейнера: пристрій має зупинятися до того, як він буде переповнений.

За словами представниці JR East Ріни Мітомо, для роботи в людних місцях маршрути потрібно планувати так, щоб робот не рухався назустріч основному потоку пасажирів. Під час тесту також з'ясували, що невелика швидкість дає змогу скоротити безпечну дистанцію, на якій машина автоматично гальмує перед людьми, і рухатися плавніше.

На нинішньому етапі робот відносно легко пересувається станцією поза годинами пік. JR East ще не завершила оцінювання сприйняття пасажирами, однак перші відгуки в компанії назвали позитивнішими, ніж очікували. У перспективі перевізник розглядає використання таких роботів для повідомлень про рух поїздів, навігації станцією, демонстрації реклами та продажу товарів.

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Дефіцит громадських смітників

Брак громадських смітників є однією з помітних незручностей для відвідувачів Японії. У дослідженні Японського туристичного агентства, проведеному в листопаді 2025 року — січні 2026 року серед 4 110 іноземців, які залишали країну, на цю проблему поскаржилися 17,2% опитаних.

Смітники в багатьох громадських місцях почали прибирати після заринової атаки в токійському метро 1995 року та подальших заходів безпеки. Tokyo Metro, зокрема, демонтувала контейнери на всіх своїх станціях у січні 2022 року, пославшись на безпекові ризики. Влада також називала серед причин переповнення урн, незаконне скидання побутових відходів і витрати на обслуговування.

Одним із технологічних рішень стали сонячні смарт-смітники SmaGO, які автоматично пресують відходи кожні п'ять хвилин і, за даними дистриб'ютора Forcetec, мають приблизно вп'ятеро більшу місткість за звичайні урни. У Японії працює близько 650 таких пристроїв приблизно у 80 локаціях; 118 із них встановлено в Tokyo Dome.

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