JTBC у Південній Кореї обере пріоритетного претендента в січні — Korea Herald

Південнокорейський мовник JTBC, який має борги, планує у січні обрати пріоритетного претендента на придбання компанії. Про це Korea Herald повідомляє з посиланням на офіційне оголошення про запланований продаж.

Відкритий конкурс

Продаж проведуть через відкритий конкурентний відбір із залученням зовнішнього капіталу. Консультує угоду аудиторська компанія EY Hanyoung. Потенційні претенденти можуть подати листи про наміри протягом наступних чотирьох тижнів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У JTBC заявили, що проводитимуть процес прозоро й справедливо, відповідно до чинного законодавства та процедур суду з питань реабілітації. Мовник розраховує, що злиття або поглинання допоможе створити стабільну основу для розвитку й посилити конкурентоспроможність контенту та телеканалів.

Судова реабілітація

Оголошення про продаж з’явилося приблизно через два місяці після того, як наприкінці серпня Суд з банкрутств Сеула схвалив клопотання JTBC про початок процедури реабілітації. Це дало компанії можливість реструктуризувати борги під судовим наглядом.

Читай нас у