JUI-F провела протести в Пакистані через заяви про дискредитацію Рехмана — Dawn

У Пакистані партія Джаміат Улема-е-Іслам-Фазл (JUI-F) провела акції протесту в провінціях Сінд і Белуджистан, заявивши про скоординовану кампанію з дискредитації її лідера Маулани Фазлура Рехмана. Як повідомляє Dawn, демонстрації у Белуджистані відбулися, зокрема, в Кветті, Хуздарі, Аварані, Мусахелі, Харнаї, Ласбелі, Чамані, Пішині, Калаті та Мастунзі.

У протестах брали участь партійні функціонери, прихильники JUI-F, релігійні діячі, а також представники політичних і громадських кіл. Промовці назвали неприйнятними ймовірну зйомку приватної резиденції Рехмана дроном і поширення відзнятого відео в соціальних мережах. Вони вимагали провести негайне, прозоре й неупереджене розслідування та встановити причетних до ймовірної зйомки.

Заяви про тиск на партійців

Керівництво JUI-F у Сінді також висловило занепокоєння через ймовірну зйомку дроном помешкання генерального секретаря партії Маулани Рашида Махмуда Сомро. Учасники зустрічі згадали нотифи Національного бюро підзвітності та Федерального агентства розслідувань, видані Муфті Асаду Махмуду, Камрану Муртазі й іншим діячам, а також опечатування магазинів у різних містах.

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Учасники зустрічі назвали ці кроки проявом політичної помсти та заявили, що партія продовжить конституційну, правову й демократичну боротьбу. JUI-F також повідомила про намір проводити ненасильницькі протести на автомагістралях і головних дорогах.

Вимога прозорості для інвесторів

Виступаючи на заході організації Jamiat Talaba Islam в Ісламабаді, Рехман закликав зробити прозорими домовленості з іноземними інвесторами, насамперед щодо мінеральних ресурсів Пакистану. Він заявив, що JUI-F не заперечує проти інвестицій Китаю, США чи транснаціональних компаній, однак умови контрактів і частки прибутку для Пакистану, інвесторів та місцевих громад мають бути оприлюднені.

Також Рехман стверджував, що уряд використовує безпекові заходи в племінних районах для сприяння незаконним торговельним маршрутам. Він поставив під сумнів запровадження обмежень на два дні щотижня в частині цих районів, тоді як решту п’ять днів, за його словами, там нібито не вважають небезпечними через тероризм.

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