JUI-F у Пакистані наказала членам вийти з нової ради ARDC — Dawn

Осередок релігійно-політичної партії Jamiat Ulema-i-Islam-Fazl (JUI-F) у пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва зобов’язав своїх членів, призначених до новоствореної Ради представників територій та розвитку (ARDC), подати у відставку протягом трьох днів. Як повідомляє Dawn, у разі невиконання вимоги їм загрожує призупинення партійного членства.

Рішення партійної ради

Рішення ухвалила провінційна генеральна рада JUI-F на засіданні в Муфті Махмуд Марказ під головуванням еміра партії в Хайбер-Пахтунхві, сенатора Маулани Аттаура Рехмана. Генеральний секретар осередку Маулана Аттаул Хак Дарвеш заявив, що призначеним до ARDC партійцям уже надіслали повідомлення з вимогою пояснень.

За словами речника JUI-F Хаджі Абдула Джаліла Джана, до ради призначили чотирьох представників партії: Іхсануллу з Куррама, Іззатуллу з Тіраху в окрузі Хайбер, Абдула Халіма Касурію з Д. І. Хана та Умара Бхіттані з Лаккі-Марвата. Колишній законодавець Шахбуддін Хан із Баджаура раніше відмовився увійти до складу ради.

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Заперечення проти ARDC

Рада JUI-F відкинула створення ARDC і назвала запровадження губернаторського правління та надзвичайного стану в Хайбер-Пахтунхві недемократичним. Учасники засідання також виступили проти спроб пов’язувати релігійні семінарії з тероризмом і закликали радника губернатора утриматися від, за їхнім визначенням, безвідповідальних та суперечливих заяв.

Федеральний уряд Пакистану створив ARDC 11 жовтня після запровадження надзвичайного стану в провінції. До ради увійшли представники 12 визначених районів; вона має підтримувати правопорядок, безпеку громадян і наглядати за ініціативами розвитку. JUI-F також сформувала двочленну комісію для розгляду питань, що стосуються різних районів і техсилів.

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