Німецький боксер Агіт Кабаєл 28 листопада в Дюссельдорфі, Німеччина, зберіг титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі, здобувши перемогу над албанцем Нельсоном Хисою після зупинки бою в другому раунді. Поєдинок відбувся на арені Merkur Spiel Arena.

Травма у другому раунді

Як повідомляє Channel NewsAsia, 42-річний Хиса до цього не зазнавав поразок у 25 професійних боях. У другому раунді він скривився від болю через імовірну травму ліктя. Боксер намагався продовжити поєдинок, однак його кут викинув рушник, коли Кабаєл затиснув суперника біля канатів і завдавав ударів.

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Перша оборона титулу

Для 34-річного Кабаєла це був перший захист поясу після того, як український боксер Олександр Усик у червні відмовився від титулу WBC разом з іншими своїми поясами. Бій провели в День незалежності Албанії на арені місткістю 60 тисяч глядачів.

Перед поєдинком десять разів пролунав дзвін на вшанування ірландського боксера Лі Рівза, який цього місяця помер у віці 31 року після тяжких травм, отриманих під час бою в серпні. Кабаєл став першим німецьким чемпіоном світу в надважкій вазі з часу Макса Шмелінга у 1932 році.

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