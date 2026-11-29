Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив введення до Гази Міжнародних стабілізаційних сил (ISF), повідомляє Jerusalem Post.

Завдання сил

Визначеною місією ISF має стати роззброєння угруповання ХАМАС. У виданні зазначили, що міжнародні сили мають увійти до Гази саме для виконання цього завдання.

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Умови відбудови

Кабінет безпеки наголосив, що відбудова Гази не може розпочатися, доки ХАМАС не буде роззброєний, а саму Газу не демілітаризують. У Jerusalem Post назвали цю історію такою, що розвивається.

У підписі до фото в матеріалі йдеться, що військовослужбовець США відкриває вхід до LSA Endurance — логістичного пункту підтримки та розгортання ISF. Об'єкт, який діє під керівництвом Ради миру, розташований поблизу кордону з Газою в районі Керем-Шалом на півдні Ізраїлю; фото датоване 10 серпня 2026 року.

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