Кабінет безпеки Ізраїлю зібрався через ризики на Західному березі — Jerusalem Post

Кабінет безпеки Ізраїлю в неділю вперше з початку жовтня провів засідання, яке тривало три години. На ньому обговорювали можливе загострення ситуації на Західному березі річки Йордан та підготовку Армії оборони Ізраїлю до можливого зіткнення зі співробітниками служб безпеки Палестинської адміністрації.

Як повідомляє Jerusalem Post, ізраїльські військові розглядають сценарій, за якого представники палестинських сил безпеки можуть спрямувати зброю проти ізраїльських військових та ізраїльських населених пунктів.

Військові підготували відповідь

ЦАХАЛ розробив плани реагування на можливий напад з боку палестинських сил безпеки. Цей сценарій уже відпрацьовували в дивізії Юдеї та Самарії. Начальник Генерального штабу ЦАХАЛу Еяль Замір раніше наказав направити в район додаткові сили та підготувати швидку мобілізацію інших підрозділів у разі потреби.

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У середині жовтня Замір заявив про посилення угруповання військ на Західному березі, зокрема про розгортання 98-ї дивізії. Він наголосив на необхідності бути готовими перейти від оборонних дій до наступальних.

Заяви посадовців і оцінка армії

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у жовтні допускав масштабне протистояння з Палестинською адміністрацією, до якого могли б долучитися її силовики та організація «Танзім». За його словами, за такого розвитку подій Ізраїль міг би оголосити Палестинській адміністрації війну та розпочати операцію за заздалегідь підготовленим планом.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу також попереджав про таку можливість під час візиту до бар’єра безпеки в Самарії. Водночас високопосадовці ЦАХАЛу на попередніх обговореннях заявляли, що не мають розвідданих про наміри палестинських силовиків здійснити такий напад. Командувач Центрального командування Аві Блут застерігав, що публічне обговорення цього сценарію здатне посилити напруження на місцях.

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